數位部長唐鳳25日表示，數位部成立宗旨便是全民數位韌性，希望運用最先進技術，使發生重大災害時可以即時應變，而這又分為陸（災難漫遊）海（海纜）空（非同步衛星）因應。其中在陸地方面，預計10月進行警消專用行動通信網路（PPDR）驗證測試。

數位部即將在27日成立滿周年，並在25日舉行媒體茶敘。因應天災或重大突發事件的應變韌性方面，唐鳳表示，數位部為確保緊急狀態下民眾仍可使用行動通訊網路，已規劃「災難漫遊」驗證計畫，讓國內行動通信業者得以相互辨識彼此客戶，即使民眾使用的行動通信業者服務因故中斷，也可連到其他業者仍持續運作的行動通訊網路，進行跨網漫遊，進行對外聯繫、取得即時災情及緊急避難所資訊。

唐鳳進一步表示，數位部將配合消防署，在今年9月21日「國家防災日大規模震災救災動員演練」活動中，進行先期小規模的「災難漫遊」演練，並在10月20日配合消防署活動，驗證提供給警察、消防人員和緊急醫療服務專用的寬頻網路服務。

唐鳳補充，當任何一家行動網路失效時，可以漫遊用其他家網路，確保通訊順暢。針對消防跟災難救助等人員，會有寬頻PPDR設置，屆時不只是對講機，而是甚至傳即時影音都沒問題，甚至可以遙控救災。而PPDR驗測，預計在10月舉行。

對於近期外界關心的太平島通訊議題，唐鳳說明，數位部正推動的非同步衛星通訊概念驗證案，將優先於離島、偏鄉及尚無異質通訊備援區域，布建非同步衛星通訊設備。太平島屬於驗證案優先布建地點之一，數位部已規劃支援相關裝備，作為太平島基地台後傳鏈路（backhaul），以藉此提升該地行動通信使用頻寬及量能。