為防止冷氣墜落悲劇重演，強化冷氣機等電器裝修作業安全，高市勞工局與高雄市電器商業同業公會、冷凍空調及電器裝修職業工會、特力和樂公司舉辦宣導會，會中針對冷氣設備裝修SOP交流，現場也有廠商代表提出建議透過修正建築法相關規定，避免災害發生。

勞工局表示，冷氣裝修作業雖然所需時間短暫，但施工場所可能潛藏墜落、感電與物體飛落等災害風險，作業過程中需結合充足的安全措施，因此與高雄市電器商業同業公會、冷凍空調及電器裝修職業工會、特力和樂公司共同合作，舉辦冷氣裝修作業安全標準程序示範暨職業災害預防宣導會，邀請作業廠商代表共41人參加。

透過專業的冷氣設備裝修SOP示範解說，作業安全與墜落防護規畫、事故案例分析、防災對策宣導及座談交，進一步確保作業勞工安全並提升施工專業與品質。擔任示範解說的蔡育延經理及勞工局勞檢處指出，冷氣安裝作業常受限於住家現場環境及須配合屋主需求，可能造成危險安裝的狀況層出不窮，冷氣機安裝前應跟屋主溝通冷氣機適當安裝位置及安全施工方式，施工人員更須接受公司或原廠的專業教育訓練，具裝修的正確施工技能及危害辨識的能力。

以冷氣機的安裝為例，有高處墜落的風險，務必確時使用全身背負式安全帶並確實勾掛，有穩定安全的作業方式，才能保護自身安全並防止設備掉落的風險，作業區域下方也需要保持淨空，必要時應設警戒區域與監視人員，防止人員誤入造成危險。對電源線路與機體維修作業時，也要預防感電的危害，應依停機停電作業規範，確實關閉電源開關，檢電、驗電並預防作業期間誤送電的情形。

現場交流座談時，也有廠商代表提出建議透過修正建築法相關規定，例如增加施工規範保障用路人及民眾安全，也應要求大樓管理委員會落實住戶管理規章等方式，包括統一住戶冷氣機安裝位置、冷氣機不可架設於陽台外側等規範，避免災害發生。