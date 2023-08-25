PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，根據統計，過去10年美國投資級企業債殖利率均值約為3.3%，目前殖利率水準已攀升至5.68％，位於海嘯以來的相對高位，甚至已可媲美1年前美國非投資等級債的殖利率，顯見投資機會浮現，且依據過去經驗，每當美國投資級債殖利率達到5%以上時，布局美國投資級企業債往往能有亮眼表現。

黃相慈進一步說明，統計指出，若在殖利率5%時進場持有美國投資級債一年，報酬率平均有6.44%，如果能持有兩年，報酬率將大幅攀升至13.56%，若可以投資三年，則平均報酬率將高達22.34%之多，且美國投資等級債殖利率水準來到近幾年高點，又擁有良好財務及信用，具備投資價值。

若從不同投資級債來看，黃相慈分析，年迄今美國投資級債殖利率5.68%，優於美國投資級綜合債的5.03%，以及歐洲投資級企業債的4.33%，顯見在主要成熟國家的高評等投資級債券資產中，美國投資級公司債殖利率優勢明顯突出。

黃相慈表示，雖然整體美國投資級債發行企業獲利相較去年衰退6.3%，其中主要受到能源類股所拖累，但若排除能源企業，第二季企業獲利較去年同期衰退1.2%，與第一季的衰退10.9%相比已大幅改善，也是過去四個季度以來最小幅度的下滑。

就債券產業別來看，黃相慈認為，現階段較為看好具有利差收斂空間的銀行業，美國監管機構加強審查對債券持有人影響為正面，此外，亦可加碼通訊及公用事業，通訊產業主要看好不少公司處於去槓桿模式，公用事業則因為今年大量發債以因應資本支出，評價具吸引力，相較之下，考量估值已高，目前建議減碼資本財相關產業以及非景氣循環消費產業。