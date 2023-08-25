台積電2奈米廠進駐中科二期擴建案25日進行都審，市長盧秀燕上午參加「2023台中國際動漫博覽會」接受媒體訪問其看法並指出，保證其所需的水與電不會排擠原有民生供應，市府都歡迎。

針對台積電二期落腳台中，環保團體會前要求中市府嚴格把關捍衛市民用水及用電需求，盧秀燕表示，台積電是國家乃至全球重要的產業，但是高耗水、高耗電的產業，一期已在台中市設置，一年要用掉台中市電力約15％，若再設置二期，一年約要用掉台中市23％，一、二期加起來約會用掉台中38％的電。

盧秀燕說，另一、二期加起來約會用掉台中市9％用水，市府審核過程須考慮到如何發展，歡迎全球重要產業在台中，但也要考慮水電供應是否足夠，及是否會造成排擠效應。

盧秀燕指出，台中市在審查過程中，有史以來首次要求自來水公司與台電公司的權管單位經濟部須負責保證，若台積電二期落腳台中，中央一定要保證台中市的水電供應足夠，不會造成排擠。

最近台水與台電已發文台中市政府，若台積電二期落腳台中，保證其所需的水與電不會排擠原有民生供應，這是國家所出具的保證函，市府相信這件事一定會圓滿解決。