苗栗縣長鍾東錦遭苗栗地檢署提當選無效之訴，經苗栗地院選舉法庭判決檢方敗訴後，檢方日前低調提起上訴。鍾東錦25日上午召開記者會，重磅反擊偵辦本案的檢警調利用行為可議的鄧姓檢舉人資料，在全部當事人都未承認替他買票的情形下，硬性栽贓移送買票案，是台灣政治史上第一次縣長選舉設局誣陷買票事件，苗栗縣調站黃姓調查官還涉對丘姓女子不當取供，鍾東錦將向監察院陳情，請求對檢警調彈劾。
鍾東錦在去年縣長選舉期間，苗栗縣檢警調以查獲大湖鄉長候選人、代表、村長等涉嫌賄選買票案，檢方向法院提出鍾東錦當選無效民意訴訟，經苗栗地院選舉法庭合議庭審理後，7月21日判決檢方所提訴訟駁回，檢方在收到判決書後，非常低調地於8月15日提起上訴，但檢方並未主動對外公布，直到8月21日媒體利用苗栗地檢署召開查賄會議時追問苗檢官員，苗栗地檢署才簡短以一句話「已提上訴」證實。
25日上午鍾東錦帶著事前蒐證的相關事證資料，借用苗栗縣議會召開記者會，全力反擊檢警調偵辦本案時相關疑點。其中，被檢警調查辦涉嫌賄選的大湖鄉長候選人傅琳到場，解說他當時成立大湖聯聯合競選總部，以及請來陳申陽擔任競總主任委員的過程，確實與鍾東錦無關。
傅松琳表示先前在偵查期間，他不能出來發言，現在判定出爐他才能出來希望要還給縣長一個公平、正義的判決。傅松琳表示，當時因知名度較低，起步較晚，希望與縣長候選人共組競選總部拉抬聲勢，在一個公開場合告知鍾東錦後，就逕自與大湖地區農會總幹事徐欽志籌組競選總部，主委人選原本邀請農會理事長劉興政擔任，但劉事業繁忙，直到10月中旬，才由他和徐欽志、劉興政以及陳申陽共同拍板定案，由經營草莓園的陳申陽擔任主委。
過程鍾東錦完全不知情，直到10月17日上午競選總部成立，鍾東錦才第一次踏進競總，從掛名主委到選務工作，鍾東錦與陳申陽完全沒有連繫管道。
傅松琳指出，鍾東錦在競選期間主動發起「清廉參政」連署聲明，並透過各大媒體報導，「呼籲同陣營村里長、鄉鎮市長、代表、縣議員絕對不能買票，並請全體縣民共同拒絕賄選」，1個要選縣長的人，怎麼可能公開宣揚反賄選，私下再打自己的臉，完全不合乎邏輯。他因為自己的決定，讓鍾東錦無端被牽扯，對鍾東錦「深感抱歉」，也請司法人員能依法論事，不要再誣陷鍾縣長。
鍾東錦委任律師饒斯棋指出，包含傅松琳、陳申陽以及丘姓女子等7名關鍵證人，每人都明確作證沒有幫鍾東錦賄選，且陳與丘涉嫌的刑事案件，一審刑事判決也明確認定2人並未幫鍾東錦買票，就此部分亦為無罪認定，而苗栗縣調站黃姓調查官在詢問丘女長達2個多小時過程中，出現44次威脅、恐嚇證人，甚至說出：「如果是妳的意思，我告訴妳出去會被砍死、妳有幾條命，可以這樣子敢自己玩，妳有10條命，妳也不夠賠」等各式威脅話語，顯示調查官明顯企圖入人於罪。
饒斯棋指出，去年九合一基層選舉，早已傳出檢調大軍指向苗栗，目標就是要拉下苗栗縣長候選人鍾東錦，為此，檢察總長邢泰釗不但選前多次親赴苗栗，選後還不避諱地前往大湖分局慶功，最後事實的真相是，地檢署當選無效之訴遭駁回，重重打臉苗栗地檢署，檢察官仍執意要提起上訴，浪費司法資源，律師團已蒐集更多證據，針對違背刑事訴訟法所規範的程序正義，以及侵害人權的檢調人員，將向監察院陳情這些人員嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤並請求彈劾追究其責任。
鍾東錦表示，去年選戰期間他之所以要提清廉選舉聲明，就是因為知道竹南分局某警官有意要設買票局來誣陷他。丘姓女子買票對象林姓女子，與鄧姓男子結婚不久，事後，檢警調查獲丘女涉嫌向林女買票的影像畫面，是在林女住所客廳所裝監視器所錄得，鄧某以此監視畫面向檢警調檢舉丘女買票並領走檢舉獎金後，竟就與林女離婚。
鍾東錦事後經過查證後赫然發現，鄧姓男子在先前就以糾紛調解，請來大湖鄉長黃惠琴調解，黃惠琴好心以鄧某不夠錢付和解金，當場借了鄧某3千元，後來鄧某竟然以偷拍畫面檢舉黃惠琴涉嫌買票，幸好事後檢方對此案不起訴，由此可知鄧姓男子是專門設局檢舉，而這些案件都是由大湖警分局承辦。
鍾東錦直接點明大湖分局，當初承辦丘女涉嫌買票案的劉姓偵查佐，偵辦本案時只有1人問案，事後，職缺仍在苗栗縣警局，人卻支援桃園縣警局，他不懂劉員是有何超強本事，一定要到桃園縣警局去，這些都是令人啟疑的。
鍾東錦表示，大湖分局上下以不當手段介入選舉，他獲知後已請律師申請保全證據查扣關鍵證據影帶，目前影帶已暫行保存在苗栗縣警局刑大，屆時，他將在高院審理時要求法官調閱勘驗這分影帶，來釐清警方不當行為。
律師團表示，苗栗地檢署檢察官在一審敗訴後卻仍在毫無新事證的情況下，提出上訴，不但浪費司法資源、更突顯是為了私人利益、揣摩上意，不排除告發追究檢調人員侵犯人權、威逼被告、證人，並向監察院提出「檢調人員嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤」陳情並請求彈劾。
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