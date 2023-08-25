苗栗縣長鍾東錦25日重磅回擊檢警調不當取供栽贓他買票案，與律師饒斯棋研討案情。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦25日重磅回擊檢警調不當取供栽贓他買票案，委任律師饒斯棋質疑調查官不當取供。（謝明俊攝）

大湖鄉長候選人傅松琳25日出面澄清苗栗縣長鍾東錦與買票案無關。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦25日重磅回擊檢警調不當取供栽贓他買票案，將向監察院陳情請求彈劾。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦遭苗栗地檢署提當選無效之訴，經苗栗地院選舉法庭判決檢方敗訴後，檢方日前低調提起上訴。鍾東錦25日上午召開記者會，重磅反擊偵辦本案的檢警調利用行為可議的鄧姓檢舉人資料，在全部當事人都未承認替他買票的情形下，硬性栽贓移送買票案，是台灣政治史上第一次縣長選舉設局誣陷買票事件，苗栗縣調站黃姓調查官還涉對丘姓女子不當取供，鍾東錦將向監察院陳情，請求對檢警調彈劾。

苗栗縣長鍾東錦指控大湖警分局 惡意栽贓他涉及買票案

苗栗縣長鍾東錦掲爆檢舉買票案的鄧姓男子專門設局檢舉以獲取獎金閱

鍾東錦在去年縣長選舉期間，苗栗縣檢警調以查獲大湖鄉長候選人、代表、村長等涉嫌賄選買票案，檢方向法院提出鍾東錦當選無效民意訴訟，經苗栗地院選舉法庭合議庭審理後，7月21日判決檢方所提訴訟駁回，檢方在收到判決書後，非常低調地於8月15日提起上訴，但檢方並未主動對外公布，直到8月21日媒體利用苗栗地檢署召開查賄會議時追問苗檢官員，苗栗地檢署才簡短以一句話「已提上訴」證實。

25日上午鍾東錦帶著事前蒐證的相關事證資料，借用苗栗縣議會召開記者會，全力反擊檢警調偵辦本案時相關疑點。其中，被檢警調查辦涉嫌賄選的大湖鄉長候選人傅琳到場，解說他當時成立大湖聯聯合競選總部，以及請來陳申陽擔任競總主任委員的過程，確實與鍾東錦無關。

傅松琳表示先前在偵查期間，他不能出來發言，現在判定出爐他才能出來希望要還給縣長一個公平、正義的判決。傅松琳表示，當時因知名度較低，起步較晚，希望與縣長候選人共組競選總部拉抬聲勢，在一個公開場合告知鍾東錦後，就逕自與大湖地區農會總幹事徐欽志籌組競選總部，主委人選原本邀請農會理事長劉興政擔任，但劉事業繁忙，直到10月中旬，才由他和徐欽志、劉興政以及陳申陽共同拍板定案，由經營草莓園的陳申陽擔任主委。

過程鍾東錦完全不知情，直到10月17日上午競選總部成立，鍾東錦才第一次踏進競總，從掛名主委到選務工作，鍾東錦與陳申陽完全沒有連繫管道。

傅松琳指出，鍾東錦在競選期間主動發起「清廉參政」連署聲明，並透過各大媒體報導，「呼籲同陣營村里長、鄉鎮市長、代表、縣議員絕對不能買票，並請全體縣民共同拒絕賄選」，1個要選縣長的人，怎麼可能公開宣揚反賄選，私下再打自己的臉，完全不合乎邏輯。他因為自己的決定，讓鍾東錦無端被牽扯，對鍾東錦「深感抱歉」，也請司法人員能依法論事，不要再誣陷鍾縣長。

鍾東錦委任律師饒斯棋指出，包含傅松琳、陳申陽以及丘姓女子等7名關鍵證人，每人都明確作證沒有幫鍾東錦賄選，且陳與丘涉嫌的刑事案件，一審刑事判決也明確認定2人並未幫鍾東錦買票，就此部分亦為無罪認定，而苗栗縣調站黃姓調查官在詢問丘女長達2個多小時過程中，出現44次威脅、恐嚇證人，甚至說出：「如果是妳的意思，我告訴妳出去會被砍死、妳有幾條命，可以這樣子敢自己玩，妳有10條命，妳也不夠賠」等各式威脅話語，顯示調查官明顯企圖入人於罪。

饒斯棋指出，去年九合一基層選舉，早已傳出檢調大軍指向苗栗，目標就是要拉下苗栗縣長候選人鍾東錦，為此，檢察總長邢泰釗不但選前多次親赴苗栗，選後還不避諱地前往大湖分局慶功，最後事實的真相是，地檢署當選無效之訴遭駁回，重重打臉苗栗地檢署，檢察官仍執意要提起上訴，浪費司法資源，律師團已蒐集更多證據，針對違背刑事訴訟法所規範的程序正義，以及侵害人權的檢調人員，將向監察院陳情這些人員嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤並請求彈劾追究其責任。

鍾東錦表示，去年選戰期間他之所以要提清廉選舉聲明，就是因為知道竹南分局某警官有意要設買票局來誣陷他。丘姓女子買票對象林姓女子，與鄧姓男子結婚不久，事後，檢警調查獲丘女涉嫌向林女買票的影像畫面，是在林女住所客廳所裝監視器所錄得，鄧某以此監視畫面向檢警調檢舉丘女買票並領走檢舉獎金後，竟就與林女離婚。

鍾東錦事後經過查證後赫然發現，鄧姓男子在先前就以糾紛調解，請來大湖鄉長黃惠琴調解，黃惠琴好心以鄧某不夠錢付和解金，當場借了鄧某3千元，後來鄧某竟然以偷拍畫面檢舉黃惠琴涉嫌買票，幸好事後檢方對此案不起訴，由此可知鄧姓男子是專門設局檢舉，而這些案件都是由大湖警分局承辦。

鍾東錦直接點明大湖分局，當初承辦丘女涉嫌買票案的劉姓偵查佐，偵辦本案時只有1人問案，事後，職缺仍在苗栗縣警局，人卻支援桃園縣警局，他不懂劉員是有何超強本事，一定要到桃園縣警局去，這些都是令人啟疑的。

鍾東錦表示，大湖分局上下以不當手段介入選舉，他獲知後已請律師申請保全證據查扣關鍵證據影帶，目前影帶已暫行保存在苗栗縣警局刑大，屆時，他將在高院審理時要求法官調閱勘驗這分影帶，來釐清警方不當行為。

律師團表示，苗栗地檢署檢察官在一審敗訴後卻仍在毫無新事證的情況下，提出上訴，不但浪費司法資源、更突顯是為了私人利益、揣摩上意，不排除告發追究檢調人員侵犯人權、威逼被告、證人，並向監察院提出「檢調人員嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤」陳情並請求彈劾。