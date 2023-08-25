一艘日本籍貨船昨天晚間在日本和歌山縣外海，與一艘開往台灣的賴比瑞亞籍貨船發生碰撞後翻覆，船上5名船員已有3人獲救，另外2人下落不明。

朝日新聞、富士電視台新聞網（FNN）報導，日本海上保安本部表示，昨天晚間11時30分左右接獲通報，得知一艘賴比瑞亞籍貨船於和歌山縣日高町離岸15公里的紀伊水道與日本貨船「泉丸號」發生碰撞，泉丸號在事故中翻覆。

關西電視台台灣時間今天上午11時左右拍攝到泉丸號船身翻覆，大部分的船體都沒入海中，僅紅色船底露出水面。

泉丸號原本載有5名男性船員，其中年齡介於30至70幾歲的3名船員已被賴比瑞亞籍貨船人員救起，沒有生命危險，但2名船員仍下落不明。

船籍為賴比瑞亞的貨船人員目前未傳出有人受傷。海上保安本部已派出巡邏艇與直升機等持續搜索失蹤船員。

這艘賴比瑞亞籍貨船從大阪港出發，目的地為台灣。

而翻覆的泉丸號總噸位499噸、全長約75公尺，為東京的海運公司「泉海運」所有。泉海運公司表示，泉丸號23日從千葉縣船橋市出航，原本預計今天上午抵達岡山縣，船上載有約1100噸的金屬等廢料。

泉海運公司表示，目前還在調查事故發生原因。