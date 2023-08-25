《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That…）第二季大結局昨日開播，粉絲們期待已久的莎曼珊終於亮麗登場，雖然出現不到兩分鐘，但性感自信又風趣的招牌性格表露無遺，即使無法陪在凱莉身邊仍真心給予支持的友誼更令觀眾感動不已、直呼被逼哭。

原本無意再回歸的金凱特羅，在HBO高層親自致電後決定答應演出，日前受訪時憶起再度以莎曼珊這個人生角色面對鏡頭的拍攝過程，直呼是個美好的回憶，她說：「我在去年8月底拍攝了這場客串鏡頭，過程十分好玩，我們從大概中午拍到下午四點，接著我就跟另一半回家喝了一杯馬丁尼！而且這次我回歸演出的首要條件就是要造型師派翠西亞菲爾德Patricia Field幫我打點造型，我們跑去逛街，幫莎曼珊挑了一套超美的穿搭！我的妝髮師也都是老搭檔，彷彿回到過去般度過了一個美好的午後。」

《慾望城市2》電影版劇照。（CATCHPLAY+提供）

《慾望城市：華麗下半場》第二季，凱莉漸漸接受了失去大人物的傷痛，並與舊情人艾登重燃愛火；米蘭達與丈夫分開，和女友Che展開新生活卻也迎來不少感情難題；而忙著照顧家庭的夏綠蒂，毅然決然復出職場工作想要找回漸漸失去的自我。她們不斷面對著人生的新挑戰，也帶給觀眾滿滿的共鳴和力量，而就在最後一集，凱莉正要開始準備晚餐派對的時候，她接到了莎曼珊的電話…莎拉潔西卡派克說：「我們真的很想要慶祝25周年的里程碑，並向莎曼珊這個廣受喜愛的角色致意，因此萌生了這個想法。這通貼心又感性的來電，正好在凱莉人生中很特別的時刻發生，我希望觀眾都會喜歡這個安排。」

《慾望城市2》電影版劇照。（CATCHPLAY+提供）

《慾望城市2》電影版劇照。（CATCHPLAY+提供）

《慾望城市2》電影版劇照。（CATCHPLAY+提供）

大結局播出後，馬上讓媒體和粉絲陷入瘋狂，許多網友直呼「等到這一刻，身為粉絲一切值得了！」「我的天啊，這一幕簡直把我逼哭」而《慾望城市：華麗下半場》也已正式宣布續訂第三季。