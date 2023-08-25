信昌電以生產大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末為主，美國升息、大陸封控及美中科技戰，致使企業投資減緩，終端客戶亦因需求不振積極去化庫存，不過隨著庫存逐漸去化，今年第2季起客戶回補訂單增溫，加上信昌電調整客戶及產品組合成果陸續顯現，包括儲能及車用產品佔比攀高，推升信昌電第2季合併毛利率上揚至22.1%，季增2.4個百分點，稅後盈餘為1.48億元，單季每股盈餘為0.87元，累計今年上半年稅後盈餘為2.98億元，年減25%，每股盈餘為1.74元，累計前7月合併營收為21.6億元，年減21.24%。

展望下半年，信昌電總經理陳淳學表示，下半年因為大陸狀況不明確，我們比較保守，目前來看，應該跟上半年持平，明年我們也是比較保守，不過信昌電產品著重在高功率，我們會聚焦在AI，因為AI功率愈用愈高，其中5G基站是主軸，在工業部分則是儲能以及我們經營很多年的車規，我們在這幾個部分產業會持續成長。