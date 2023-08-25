該新規定為《數位服務法》(DSA)，預計將影響到Meta平台、微軟、推特、booking.com、Pinterest、Snapchat、Wikipedia，以及德國的線上時尚平台Zalando、中國的阿里巴巴等社群和網路平台，因為它們在歐盟有龐大的用戶。

數位服務法將於本周五(25日)生效，要求企業採取更多措施來應對性侵犯兒童和虛假資訊等問題，提高演算法、機器人以及定向廣告的透明度，並且解決線上平台去銷售的非法、不安全或假冒產品。

谷歌的信任和安全主管Laurie Richardson說，我們將提高廣告的透明度，對於歐盟的定向投放廣告提供更多資訊。

谷歌也將增加研究人員的數據訪問權限，讓他們更能了解谷歌搜尋、YouTube、谷歌地圖、谷歌Play和購物的實務，以展開歐盟地區系統性內容風險相關研究。

該美國網路巨頭還將提高內容審核，為用戶提供不同的公司聯繫方式，並且升級回報和上訴的流程。

谷歌將推出新的透明中心，讓人們可以按照不同產品獲得有關谷歌政策的最新資訊。