根據不動產資訊平台資料顯示，今年第一季購屋人買屋時要繳交的契稅，平均一件要繳納稅金4.2萬元，全台最貴的是新竹縣的5.2萬元，其次則是高雄市的5萬元，新北市也是接近5萬元，房價最高的台北市反而契稅較低，平均4.6萬元，而通常契稅較高的區域，也是房屋稅較重的區段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，契稅通常是買賣房子的時候，買方要繳的一筆稅費，房子「高大新」都會導致契稅比周邊的房子更高，尤其2014年是一個重要的分水嶺，大多數的區域都在2014年後陸續調高新房子的標準單價，換句話說，屋齡10年內與10年以上的房子，標準單價就可能出現明顯差距，影響到買房子時候的契稅，與未來每年繳交持有稅的房屋稅，都會明顯新屋比舊屋貴許多，而這兩筆費用契稅買方繳一次，房屋稅則是持有時間每年都要繳。

統計顯示，今年第一季房屋契稅買賣案件應納稅額為28.8億元，平均每件4.2萬元，繳稅大戶是交易量最大的新北市，應繳納稅額為6.3億元，不過若以單件的金額來看，新竹縣買房契稅成本最高，每件平均為5.2萬元，其次則為高雄市的平均每件5萬元，新北市平均每件4.95萬元，最低的是台南市的平均每件3.9萬元。

曾敬德表示，竹北一處新大樓為例，有買方購入標準3房預售屋，交屋後契稅為13萬元，明顯高於新竹縣平均的5.2萬元，房屋稅單為2萬元左右，由此可見住新房子的代價比10年以上中古屋高出很多。