海軍司令部前顧問郭璽因不滿海軍退役上校王志鵬發表有關「潛艦國造」之言論，竟於百人Line群組「軍事/外交/情報」上以暱稱「Robert」多次侮辱王志鵬，並稱他「草包穿西裝」、「假博士，偽學者是跳樑小丑」、「老鼠屎」等具侮辱性質等不雅文字，王不滿名譽受損，因此憤怒提告。士林地院近日審結，最終依散布文字誹謗罪，判處郭璽拘役50日，可易科罰金5萬。

根據判決書，郭璽2022年10月、11月間，於台北市內湖區住處，在數達百人Line群組上，以暱稱「Robert」公開發表有關「對於王志鵬這種下三流的偽學者假專家」、「王志鵬這些低智商沒料的一天到晚喜歡寫一些低級東西」、「否則你也跟王志鵬一樣草包穿西裝」、「再看一百遍你還是個草包，只有你這個假專家、假博士說得出口」、「大草包」、「老鼠屎」。

另，郭璽當時也曾具體指出，王志鵬博士學位不實、偽學者，且受對岸政府要求刺探軍情，並諷刺他為跳樑小丑、草包。案經王志鵬告訴高雄市左營分局，警方報請士林地方檢察署，並由檢察官偵查後提起公訴。

士林地院經審理，認為郭璽這番言論並未提出任何證據證明，顯見發表文字時，未做出查證行為。另，法官也根據王志鵬所提出電子郵件、北京大學博士學位證書、博士研究生畢業證書，北京大學研究生成績單等為憑，最終對於郭所闡述言論不足採信。

士林地院審酌，被告郭璽作為成年人，卻不思理性溝通，竟於多數人皆可見之LINE群組上公開貶損王志鵬，導致對方人格、名譽及社會評價深受損害。法官兼衡，其動機、目的、誹謗手法、無前科、學歷以及家庭狀況，最終依散布文字毀謗罪，判處拘役50日，可易科罰金。