台灣因特殊的地形環境及氣候條件，面臨山高坡陡流急、降雨分布不均、豐枯水期差異大等，先天不利的因素，導致水資源蓄存不易，且因氣候變遷加劇使極端事件頻仍，在面臨環境與氣候變遷的考驗下，農業部農田水利署致力於改善農業生產環境，兼顧在地農民需求，積極推動擴大灌溉服務，透過蓄豐濟枯、引水廣佈、智慧灌溉、永續共好等四大策略，達成「把水留住灌溉大地」的目標，使農業得以永續發展。

農水署表示，以下列四項原則盤點擴大灌溉服務優先推動區域：原則一：扣合國土計畫，優先推動國土功能分區中的農業發展區。原則二：利用既有水源，不排擠民生、產業及農業用水。原則三：優先發展進口替代、需水低之作物。原則四：農地具耕作事實且農民配合意願高。後續配合現地需求訪談、水源調查及意見整合等，逐步執行及推廣擴大灌溉服務，推動至今擴大灌溉受益面積累計已達4萬多公頃，受益農戶達6萬餘戶。

農水署說明，透過系統性改善農田水利設施，例如南投縣埔里鎮大坪頂地區，除農田水利工程設施改善外，並打造智慧灌溉系統，使全台最大百香果產區的灌溉系統全面升級，讓當地農民不再受缺水之苦。推動擴大灌溉服務政策，提升整體供水穩定性，創造農業生產的有利條件，吸引青年回鄉、留鄉從事農業，以傳承農業及活絡農村經濟發展。

此外，農田水利設施具有生產、生活、生態、文化等多元價值。在農田水利署成立後特別針對圳路、埤塘旁等空間採多元友善設計理念，如嘉南大圳88公里的自行車專用道，並栽種原生樹種，讓全民共享古圳的多元友善空間；又如蓄水埤塘轉型為多功能埤塘，增加民眾友善親水空間。

農田水利署強調，未來將以全國農業灌溉水資源進行整體性的規劃，在原有的基礎下導入了許多創新技術與作為，並於灌溉工程的設計內考量生態環境及文化的多元性，創造多元友善的服務空間，同時也廣納各方意見，讓設施更加完善且更有利於後續的維護管理，利用新興科技及兼顧在地需求，使農田水利工程發揮更大的綜效，期使農業能達到永續發展的目標。