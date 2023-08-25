將創新的解決方案導入獨立書店零售場域，藉由顯示科技帶給顧客創新的體驗及服務，也協助書店提升整體營運效率。融合文化與科技，加速整個產業鏈的發展與升級，也賦予書店更多的趣味，同時為閱讀環境帶來全新風貌。

這次參與展出的方略電子與元太，展出技術深具代表性。2023年榮獲最佳技術創新獎殊榮的方略電子採用 Primary Display 初色 Mini LED 直顯技術的 AM Mini LED 軟性顯示器，搭載軟性基板，具有高曲率、高亮度、高色彩飽和度和高清晰動態畫質等優異特性，同時具備極輕、極薄、柔性曲面且無縫多螢幕拼接的特點。方略電子處長林永銘表示，在數位化時代，顯示器是連接虛擬世界的重要入口，透過跨域整合，將 AM Mini LED 軟性顯示器串聯系統整合技術導入承風書店，除可安裝於不同地點，亦可同時展示多種內容，如書店導覽、圖書推薦、活動宣傳等，可藉由引導與互動機制，提升消費者體驗。

元太電子紙顯示器具備彩色顯示、超低耗電、180度廣視角，在任何燈光條件下，都能呈現如同紙張般的易讀性。藉由瑞訊智能提供RS-CMS多媒體管理系統整合，讓電子紙不僅可播放多種媒體格式，亦能透過無線網路即時傳送，可快速且高效地即時更新顯示內容。於承風書店正門口及櫃檯旁導入25.3吋 Gallery Plus彩色電子紙顯示看板，能夠吸引顧客駐足觀賞，而在藝文商品販售櫃中導入2.2吋Spectra 3000三色電子標籤，則可解決因人工替換需花費大量時間的問題，有效運用人力，提升整體運營效率。且透過電子紙超低耗電及減少紙張使用之特性，為低碳排之環境永續盡一份地球公民心力。

場域代表承風書店藝術長黃韋維表示，科技產品進入書店能夠相輔相成，使彼此加分，書店在陳列所使用的紙張可以改由電子紙替代，節省能源的同時也降低人力成本，更能夠及時進行資訊更新，使書店呈現多元的樣貌，相信這些嶄新科技將為書店注入全新的活力。