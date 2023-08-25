男歌手楊培安日前在微博發聲力挺李玟，更寫信給廣電總局申訴，而浙江衛視今（25日）宣布，《中國好聲音》節目的問題正在調查中，因此暫停播出，消息一出，楊培安激動在微博狂轉PO《好聲音》停播的發文，並寫下：「這只是第一步！」

李玟被揭生前擔任《好聲音》導師時，抗議賽制不公，和節目起爭執而種下心結，隨著音檔、影片曝光，還有學員發聲後，掀起一連串風波，對此，浙江衛視稍早宣布：「鑒於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」楊培安事後激動在微博狂轉PO《好聲音》停播的發文，寫下：「這只是第一步！」呼籲官媒持續關注，還轉發《好聲音》母公司股價暴跌相關新聞，並說：「還觀眾一個真相！還李玟一個公道！」

消息一出，微博立刻以「中國好聲音暫停播出」登上熱搜榜冠軍，可見話題超夯，眾多網友紛紛到李玟微博留言：「好聲音停播了，你看到了嗎」、「相信你一定看得到」、「你看到了嗎？這只是一個開始」、「COCO，那個欺負你的節目停播了，我只想第一時間來告訴你」。