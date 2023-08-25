酪梨富含單元不飽和脂肪酸、被歸為油脂類食物，眾多研究已證明可降低心血管疾病風險，但總讓人擔心其熱量過高、使人發胖。一項針對1千多名過重或肥胖者的試驗發現，每天吃1個酪梨的人，6個月後低密度膽固醇降低，進而降低心臟病、糖尿病、某些癌症的風險，且不會增加體重。

腎臟科醫師江守山在其臉書引述一篇2022年刊登於《美國心臟協會期刊》(Jouranl of the American Heart Association)的一篇研究，該研究是美國賓夕法尼亞州立大學、塔夫大學與其他大學的研究人員，一同針對1008名過重或肥胖的參與者，進行為期6個月的隨機對照實驗，一半的受試者每天吃1顆酪梨，其他的人則繼續原有的飲食習慣。

經過6個月後，研究人員測試受試者的膽固醇、胰島素、體重、血糖等數值，結果發現，每天吃1顆酪梨者的低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇）降低，雖未降低腹部脂肪或增進新陳代謝，但卻不會因其高油脂特性，增加食用者的體重。

研究人員之一的瓊·薩巴特 (Joan Sabaté) 表示，這顯示人可以吃酪梨而不會增加體重。食用酪梨可提高參與者飲食內容的營養度，可降低患心臟病、第2型糖尿病、甚至某些癌症等疾病的風險。