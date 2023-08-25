蘇拉颱風來勢洶洶，中央氣象局指出，蘇拉可能直接登陸，也可能偏南從巴士海峽通過，不論未來路徑如何，下周三、四（30、31日）對台灣影響最明顯；依照目前路徑來看，不排除下周二發布海上颱風警報。氣象專家也點名花蓮、台東、宜蘭、南投山區的民眾先做好防颱準備。

氣象局預報員劉宇其說明，蘇拉颱風目前位於台灣東南方400多公里海面上，強度持續增強，今天起先往呂宋島南下，下周一（28日）再轉往西北方向移動，下周三來到台灣東南方不遠處，開始影響台灣。

有關蘇拉颱風未來路徑，劉宇其指出，部分模式模擬蘇拉將登陸台灣，也可能偏南從巴士海峽通過，不論未來路徑如何，下周三、四是影響台灣最明顯的時間，東半部周三開始出現大雨，如果颱風登陸或接近台灣，各地天氣都會受影響。

至於何時會發布颱風警報？劉宇其表示，依照目前路徑來看，不排除在下周二發布海上颱風警報，不過不確定性仍大，提醒民眾持續留意颱風動態。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，蘇拉路徑仍有調整空間，周日、下周一將初步明朗，並呼籲花蓮、台東、宜蘭、南投山區的民眾先做好防颱準備。