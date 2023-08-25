行政院長陳建仁25日上午至台中市潭子區菱生精密工業，參訪產學合作班情形，陳指出，菱生是台灣十大半導體封裝測試廠，並加入產學攜手計畫2.0推動人才培育，讚許菱生精密達到適性揚才的目的，對企業界有貢獻。

今年一月行政院也核定第二期高教深耕計畫，經費比前五年的836億多，是970億，同樣再框列320億給改善技職院校的教學設備，推動產學合作，達到適性揚才的目的，也讓學生發揮所長。

陳建仁說，教育部、勞動部及經濟部一起推動產學攜手合作計畫2.0，讓孩子在學校學習中就能夠進入產業，產學相輔相成，是相當重要。

「學用合一」是技職教育最重要的精神，台灣的技職教育在蔡英文總統推動下，產業及學校都很認真栽培台灣的人才，即使面臨少子化衝擊，但在適性揚才的教育下，一定可以培育很多適合台灣發展各式各樣的人，讓社會有很好的中流砥柱，產業能夠繼續發光。

陳建仁更讚許，菱生公司是台灣十大半導體封裝測試廠，封裝測試能力獲得歐美、日本等很多國家企業認證，國際級大廠與勤益科大合作培育人才，相當不容易。