去年8月開幕的永義房屋農十六大千加盟店，成立至今一年，累積業績達到6,000萬元，並多次拿下永義房屋高雄區單月業績第一名，店東周哲宇透露，強化團隊的專業技能與態度，與深耕商圈的策略，再加上友善融洽、正向積極的工作氛圍，是達到高績效的秘訣。

周哲宇大學畢業後，曾在保險業工作5年，但一直無法達到百萬年薪，而轉職到當時有提供新人保障底薪的信義房屋。服務4年期間，他不僅拿下新秀獎，個人業績也都保持在高雄區前10名，收入也比之前在保險業更好。

事業看似前程似錦，成功的背後總有不為人知的辛苦，周哲宇坦言，後期在信義房屋擔任副店長時，每天工時長達12小時，一個月的總工時高達300小時，若換成時薪，只比一般的行政工作稍微好一些而已。超長工時讓他不堪負荷，萌生了去意。

加盟體系作業彈性 工時縮短收入倍增

同一時間，因為有夥伴離職、轉進加盟體系，周哲宇心一橫，也一起轉換了品牌。不僅收入變高，工時也縮短許多，能有更多時間回雲林老家照顧父母，他也跟當時的鄭店長建立起好交情。2020年鄭店長創業加盟永慶不動產，他跟著加入，第1年收入就超過200萬元；2021年起擔任永慶不動產店長，收入再翻倍、達到400萬元。2022年8月兩人共同創業成立同為永慶房產集團下的新品牌－永義房屋農十六大千加盟店。

永義房屋農十六大千加盟店今年六月創下單月近千萬元業績，上半年也已累積4,000萬元業績，周哲宇認為商圈的經營是重要關鍵。他舉例，農十六美術館商圈附近的高總價社區，自己與同仁在同社區內就成交了12件；此外，周哲宇亦帶領團隊深入經營北高雄各大商圈，有些同仁在單一社區都可以成交3-4件，商圈精耕的基礎非常穩固。

永慶加盟四品牌在高雄地區有超過250間店、近5,000名經紀人，共同合作聯賣讓成交速度與機率都大增。（圖片來源：永慶房產集團）

5000人攜手聯賣 不成交也難！

另一方面，永慶房產集團的「聯賣制度」也帶動團隊業績穩健成長，永慶加盟四品牌在高雄地區超過250間店，近5,000名經紀人，攜手合作就能發揮出極大的力量！永義房屋農十六大千加盟店過去一年聯賣業績超過3,000萬元，帶動總成交件數將近190件，等於平均2天就成交一件，加上後台系統對管理者或是經紀人都有很大幫助，加乘起來讓成功機率大增。

周哲宇說：「我是屬於開發型的經紀人，許多物件簽了專任委託約後，透過聯賣機制，最快一天內就能成交。雖然永義房屋是年輕的品牌，但是消費者都知道它跟永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產都隸屬於永慶房產集團，很容易產生信任感，服務上也更順暢。」

不能不提到的創業利器，還有永慶房產集團的科技系統，如《行動智能經紀人APP》，不論是搜尋物件或配案都十分便利，只要透過手機，隨時隨地提供客戶最佳選擇。集團也提供完整的教育訓練，《i學苑》系統中有各類型的線上課程，幫助經紀人們充實自身專業、掌握市場最新趨勢。

周哲宇帶領年輕團隊，以兄長的角色代替主管，讓夥伴自由發揮，營造良好的團隊氣氛，自然做出好業績。（圖片來源：永慶房產集團）

超強銷售力！今天委託明天就售出

身兼店東與經紀人的周哲宇，今年上半年個人業績近300萬元，超強業務力曾讓屋主刮目相看。他分享，之前美術館附近社區有一戶要出售，他立刻聯繫屋主洽談委任，但遭到屋主拒絕，因為當時已有其他房仲同業開出近1,400萬元要跟屋主斡旋。周哲宇大膽向屋主提議：只要簽3天委託，如果賣不掉就不會再打擾，結果他在簽下委任隔天就以1,430萬元幫屋主順利成交。

然而，交屋後2天卻因為天氣突然變化巨烈，屋內部分地磚膨起龜裂。周哲宇立刻聯繫原屋主、溝通修繕，最後原屋主不但願意修繕，甚至還讓買方挑選想要的木地板鋪上，前後花了20萬修繕費用。也因為周哲宇的負責和用心，與這兩任屋主現在都是朋友。

周哲宇團隊有7成夥伴是8年級生，他很享受團隊一起工作打拼的感覺，以兄長的角色代替主管，讓這些年輕的夥伴自由發揮，在關鍵時刻給予建議，營造出良好的團隊氣氛，而這些夥伴平均業績也超過200萬元。

周哲宇表示，「在永慶房產集團強大的品牌力之下，只要有足夠的專業與良好服務態度，我覺得要脫穎而出並不難。」他同時鼓勵想要創業的房仲同業，加入永慶房產集團的大家庭，有龐大後援、成功經驗做為後盾，更能開創出想要的一片天。