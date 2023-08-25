大台北果菜市場「重寧海產號」近日爆出，涉出售混充豬肉或不含羊肉的假羊肉，新北地檢署24日依違反食安法拘提經營攤商楊姓兄妺和陳姓肉商。對此，台北市議員張斯綱質疑，美豬每年進口上萬公噸，市面上卻幾乎從未見過。

張斯綱今（25）日在臉書發文指出，民進黨政府在2021年強行開放萊豬進口，在野黨當時就質疑，國人使用豬肉量大，且加工食品種類眾多，根本難以追蹤流向。且萊豬成本低，因勢利導，首當其衝的，就是平價豬肉加工品。結果綠營包括吳思瑤在內的立委，一再聲稱會把關，還搞了花拳繡腿的「豬肉儀表板」。

然而美豬進口後情況卻急遽變化，張斯綱提到，光進口每年就達上萬公噸，然而市面上卻近乎沒有商家聲稱使用美豬，消基會近期才抽驗市場通路中289件含豬肉食品，竟然也完全沒有美豬，「也未免太離奇了！」

張斯綱進一步指出，然而最近新北市一間「重寧海產號」被檢舉，說販售的「羊肉」價格遠低於市價，不合常理。媒體送驗披露，檢調偵辦證實，這家賣的「羊肉」，竟然是用豬肉加工混充，攤商已被收押禁見。

對於民進黨過去聲稱，美豬不能標示萊劑，只能標示產地美國，又說什麼是讓消費者多種選擇，「可以自己選擇要不要吃」。張斯綱揭露實情，「市售豬肉別說含不含萊劑，連是不是來自美國，都上有政策，下有對策，根本無從掌握。」