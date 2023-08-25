觀光工廠內介紹各類食材，加深民眾對食材的認知。（經發局提供）

新北市經發局持續輔導傳統工廠轉型，今（25）日全台首家以「食農教育」為主題的觀光工廠於五股開幕，業者豐得好食投入將近5千萬增設400坪的加工廠及觀光工廠，順利取得經濟部觀光工廠評鑑，藉由寓教於樂的方式推廣國內農產品、飲食健康以及愛物惜物的理念，每年預計可創造近2千萬元的觀光產值，帶動在地發展，創造品牌效益。

經發局副局長盛筱蓉表示，新北市每年積極協助傳統工廠轉型觀光化，推出全方位產業觀光輔導計畫，協助新北市內廠商轉型為「觀光工廠」和「產業文化館」，目前新北轄內各類型主題觀光工廠及產業文化館共計22家，而今日開幕的豐得好食為全台第一家以食農教育為主題的觀光工廠。

由於食安問題日益受到重視，豐得好食結合生產、觀光、教育三重目標打造觀光工廠，透過觀光服務及互動體驗，增進民眾對於食材的認識以及健康飲食的選擇，同時推廣國內農產品，並傳遞食材生產、冷鏈保存及配送等專業知識。

豐得好食從響應新北市政府推動「4＋1安心蔬菜計畫」，積極推動學校午餐使用國產可溯源食材，包含農委會推動之台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產品標章及溯源產品標示，目前配送雙北超過200多家幼兒園及中小學營養午餐。

此外，為推廣飲食健康及愛物惜物的理念，業者也規畫透明蔬果廊道、製程參觀區，可觀看驗證食材的加工到分裝及配送的過程；利用實體種子互動教學加深參訪者對於食材的認知；各類冷凍庫及冷鏈區，透過體驗冰庫溫度，讓民眾瞭解溫度對於食材保存的重要性。

經發局表示，每年推動「新北市產業觀光輔導轉型計畫」未來也會持續輔導有特色的工廠朝向產業轉型，透過輔導團隊提供主題企劃、空間展示、經營策略及行銷推廣等軟硬體轉型規畫。