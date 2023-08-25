金管會證期局副局長高晶萍致詞時指出，在永續發展成為全球普世價值的時刻，證券業勢必要對環境、社會及治理議題更加重視，積極投入創造永續發展的市場環境，建構完善的ESG生態體系。

高晶萍表示，去年3月發布的證券期貨業永續發展轉型執行策略，其中3大架構為健全證券期貨業永續發展治理、發揮中介功能協助企業永續，以及提升資訊揭露內涵，內容則包括提升董事會治理職能、強化資安防護機制、落實問責制度、發揮證券商中介功能、完善投資人保護、增進氣候變遷與永續發展資訊揭露等各面向。

她說，金管會也已請金融總會成立金融業淨零推動工作平台，由5家金控公司擔任工作群召集人，定期邀集金融業公會及周邊單位召開會議，研商永續發展及氣候變遷相關事務。

黃錫和針對「證券商永續發展法令遵循架構」說明時指出，在重中之重的資安防護議題上，四大證券周邊單位已委請顧問公司訂定相關資安指引，尤其針對資訊作業韌性，證券商應進行任務編組及配置適當人力，以識別核心業務及其對應的核心系統，並執行營運衝擊分析等工作項目。

在實務操作部分，永豐金控董事長陳思寬以「以永續金融助攻臺灣淨零」為主題，分享該公司成立淨零專案工作小組，並將ESG納入公司策略主軸，以合規、優化、重塑、領導4大面向推動永續，以及建立淨零轉型關鍵策略、提升全員氣候變遷及淨零意識、將永續納入總經理、高階主管的績效指標。

另外資誠永續發展服務公司執行董事趙永潔，也針對「分析與評估氣候變遷及ESG風險」，介紹企業推動ESG治理的各類面向，以及如何辨識ESG風險等議題，並提到全球超過二成企業已承諾凈零排放，另半數以上美國企業的董事會，已將ESG納入例行議程等。

國內企業在進行風險管理時，趙永潔建議，應先確認相關法令規範內容，以及自身針對各項永續議題的遵循現況，才得以評估風險高低與衡量威脅所在，以利有效控管風險並預防損害發生。