新竹棒球場改善持續引發關注，新竹市政府昨公布大聯盟場務專家報告，巨佳營造指「契約是國產車內容，不可能要求我們做出進口車等級」」說法引發討論，而市議會組成的監督小組也將在下周五開會，要求市府說明報告內容。

大聯盟場務專家報告出爐後，市議會各黨團即使立場不同，但都希望盡快改善棒球場。市議員林彥甫今指出，針對巨佳「契約是國產車內容，不可能要求我們做出進口車等級」」的說法他無法認同。

林彥甫說，棒球場工程契約是明定要符合30分鐘內完成排水的標準，這並非「進口車」標準，更不要說進口車貴是貴在不合理的關稅，況且現在連國產車都進口車價了，可見國產車內容未必輸進口車。

林彥甫也指出，雖然契約內容未明訂排水工法，但目前球場的排水測試就是一再未通過，不論是開打前或是開打後的報告都不符合契約要求，而且即使是設計錯誤，但棒球場工程是統包契約，認為市府應要求巨佳營造負責做到符合契約規定，可以在30分鐘內完成排水的球場。

棒球場設施改善監督小組召集人、市議員吳旭豐則說，新竹棒球場改善不能再拖延，下週五也將將開會，已發出開會通知單要求市府相關單位說明，包括監督小組前3次會議委員建議事項及市府執行結果，以及美國職棒大聯盟專家檢測新竹棒球場工程的檢測分析報告。

吳旭豐也說，過去就已經清楚知道棒球場排水、土壤有問題，但以美方採用專業檢測，可增加報告的可信度，確實棒球場這些缺失「始終都存在」，現在就是要求高虹安加速改善，還給新竹市民一個安全的棒球場。