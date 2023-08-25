台中「古都茶藝館」近日分享一款古早味飲料「芬蘭果汁」，坦言現在有賣的店家越來越少，之前一位客人來買的時候還說，這是20-30年前常喝的飲料，真的很懷念，引起七年級生熱烈討論，不少人也點名蛋蜜汁也是同期令人懷念的飲料。

台中「古都茶藝館」近日在臉書粉專上分享，最近越來越多人點「芬蘭果汁」來喝，一位客人等待飲料製作的過程說，現在很少看到有人賣芬蘭果汁，大約在20至30年前還在念書的時期，真的超愛喝這飲料，是令人懷念的飲料。

貼文引起網友討論，不少七年級生現入回憶，「好想念的味道」、「芬蘭果汁真的很獨特」、「芬蘭汁超棒的」、「童年回憶（我今年40歲了）」。另有網友則說，古早味飲料裡面，除了芬蘭果汁，蛋蜜汁也是令人懷念，現在很少見了。

不過也有不少年輕人好奇詢問「到底什麼是芬蘭果汁？」對此有內行人解答說，芬蘭果汁的成分大概就是蜂蜜、柳丁濃縮汁、檸檬汁濃縮汁、紅石榴汁與鮮奶，百香果濃縮汁可加可不加。