川普被控試圖推翻2020年總統大選結果，24日晚間到喬治亞州富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）投案。

美國前總統川普周四（24日）晚間抵達喬治亞州富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）投案，交保獲釋後立刻在社群媒體X（前推特）張貼他在獄中拍下的檔案照。這是他遭停權2年多來，首度在該平台發文。

根據美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普以認證的藍勾勾帳號「@realDonaldTrump」發文，照片上方寫著「嫌犯照——2023年8月24日」，底下加註「干預選舉」和「永不投降」。短短4小時，已獲近6千萬人瀏覽、70萬網友按讚。

美聯社指出，川普發表這篇推文，或許意味著他將重回最熟悉的宣傳平台。過去川普經常透過推特發布「重大消息」，即使擔任元首期間也不例外。2021年1月發生國會山莊暴動後，他的帳號遭到停權，才轉往自創的社群平台TRUTH Social。

除了透過社群平台宣誓之外，川普競選官網上也立刻推出一系列周邊商品，以歷史性的「嫌犯大頭照」為設計主視覺，包括T恤、馬克杯、杯套等等。

the official Donald Trump 2024 campaign mugshot merchandise is here pic.twitter.com/I3oJ8jxU9G — Matt Binder (@MattBinder) August 25, 2023

這些商品用於籌募川普2024年總統大選經費，包括1082元的T恤、796元的馬克杯、478元的啤酒杯套和382元的車貼（以上皆為新台幣值）。照片中川普緊皺雙眉，怒目直視鏡頭，下方大大的標語寫著「永不投降」。

川普被控試圖推翻2020年總統大選結果，犯下敲詐勒索、共謀犯案、虛假陳述和要求公職人員違背就職宣誓等13項罪行。他在週四晚間到監獄自首，並以20萬美元（約641萬台幣）交保後獲釋，待了不到2小時即搭乘專機離開。