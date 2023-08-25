緬甸國營媒體今天報導，緬甸政府已將7名涉嫌針對中國公民從事網路詐騙的犯嫌移交給北京當局。

法新社報導，犯罪集團被指控綁架或引誘中國和其他國家的公民到緬甸北部和東部邊境的法外飛地，並迫使他們從事網絡詐騙工作。

詐騙者通常以同國人為目標，先誘拐他們上鉤數週，接著開始誘騙他們將錢財投入虛假投資平台等。

據國營報紙「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）刊出的聲明，2名犯嫌昨天在仰光國際機場（Yangon International Airport）被移交給中國當局，其中一名男子是「電信詐騙集團的骨幹頭目」，但未提供細節。

據中國駐仰光大使館發出的聲明，今天又有5人被移交北京。

該聲明提到，「犯罪嫌疑人引誘受害者進入虛假的線上投資平台…先讓他們嘗到一點甜頭後，再誘導他們進行大額投資」，並表示犯嫌現已被帶到中國。