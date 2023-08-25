新北市淡水昨（24）日凌晨發生虐毆致死案件，1名19歲陳姓男子因積欠債務，遭數名男子圍毆後傷重不治，警方後續擴大追查，發現涉案人數高達16人，其中包含3名未成年，年紀最小者僅僅13歲，警方目前已陸續逮捕、通知到案說明。

死者陳男因向友人借貸，但借錢後避不見面，還在社群媒體上發文嗆聲，以致債主心生不滿，23日晚間時許，陳男到蘆洲中原街一處洗車場洗車，行蹤遭債主友人曝光，兇嫌等人前往查看，確認死者到場後，持球棒圍毆陳男，隨後又找來8助陣，其中3人隨即加入圍毆行列。

後來又有3人將陳男壓回淡水租屋處繼續虐打，前後時間長達4個小時，最後因死者被打到沒有反應且嘔吐不止後，一干人才驚覺事態嚴重而罷手，並撥打119謊稱死者從床上摔落，送醫搶救後傷重不治，因院方發現死者死因不單純通報警方，整起案件才曝光。

警方獲報後，先陸續逮捕6名嫌犯，但因眾人說法分歧，因此懷疑仍有其他共犯，持續擴大追查後發現，涉案人數竟然高達16人，其中更有3名未成年，年紀最小的才僅僅13歲，除原以依殺人罪嫌移送的6名嫌犯外，警方後續又逮捕、通知其他涉案人到案說明。

警方調查指出，原本兇嫌供稱陳男積欠的債務為3萬元，最後追查發現陳男一共向友人借款7萬多元，更令人髮指的是，一群人在圍毆過程當中，竟有人因打到口渴，還先去商店購買飲料喝，完全不知事情的嚴重性。

警方表示，目前已陸續從新北市五股、蘆洲等地逮捕涉案人到案，涉案的3名未成年少年也已通知到案說明，將持續釐清相關案情以及涉案情節。