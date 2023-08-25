桃園市致力行銷在地漁港，竹圍漁港一年一度特色活動「魚鱻節」將於26至27日連2天登場，規畫牽罟VR體驗、親子手作、海鮮品嚐、海鮮拍賣等活動，並邀歌手輪番演出，還有海波兒童劇團帶來食魚教育劇場，邀民眾一同感受海味熱情。

竹圍漁港除了擁有傳統漁業外，在地直銷中心更是遠近馳名，到此旅遊或採買魚貨者眾多，深具發展觀光休閒潛力。農業局表示，2023竹圍魚鱻節以「奇航鱻境」為主題，為參與者帶來豐富多元的海洋體驗之旅，今年活動為期2天，自26日下午陸續開始，包括傳統漁法「牽罟」捕魚VR體驗、親子手作體驗、海鮮料理品嚐及直銷中心海鮮拍賣等。

活動重頭戲夏夜音樂會，將於26日晚間6時熱鬧登場，邀請多位知名歌手和表演者接力演出，包括琳娜、貝露莎、辣椒罐樂團、Crossing跨世兄弟、周惠珊、黃露瑤、張文綺、梁文音等，節目中場還會穿插魚貨抽獎活動，將竹圍漁港最在地、最新鮮的魚貨推廣給民眾。

農業局提到，27日活動從下午2時至3時，由海波兒童劇團帶來食魚教育劇場，向遊客傳遞食魚的重要性和相關知識，帶大家學習如何選擇健康的海鮮食材、如何保護海洋資源，相信將是一場兼具趣味與教育的活動，培養參與者對海洋保育的認識與意識，讓民眾認識海洋和食魚的重要性。

農業局也說，市府致力行銷竹圍漁港，打造漁港成為適合旅遊的觀光休閒漁港，推廣在地觀光景點與產業，歡迎大家一起來竹圍漁港參加魚鱻節，現場將充滿歡樂、輕鬆氛圍，可盡情享受音樂和表演的魅力，並欣賞漁港夕陽與海景，感受夏季特有漁港風情，度過美好的周末時光。