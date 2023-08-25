雲林縣長張麗善逐一和店內的庇護就業員工寒暄。（周麗蘭攝）

「Happiness咖啡館」最近推出中秋禮盒。（周麗蘭攝）

雲林縣目前有8家庇護工場，可提供110名身心障礙朋友就業機會，其中位於斗六市的「Happiness咖啡館」有12名身心遲緩的員工，縣長張麗善今（25日）到該店擔任一日實習店員，呼籲民眾多多捧場消費，她也則成勞青處再催生提供洗髮服務的庇護商店。

由社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會設立的「Happiness咖啡館」位於斗六市立圖書館中山分館旁，是雲林縣政府輔導設立第8家庇護工場。

「Happiness咖啡館」的外觀低調，張麗善為拉抬其能見度，25日穿上繡著「Lisa」的工作圍裙實習做手工餅乾、手沖咖啡、外場服務，藉此讓各界看到身心障者的韌性及努力。

張麗善表示，12位身心障礙朋友的夢想是上班，他們每天工作6小時，每一個掛著笑容，可見他們很有興趣、熱愛工作、很樂意學習，敬業態度令人讚賞，歡迎鄉親想要停下腳步、放鬆自己時就到「Happiness咖啡館」。

張麗善說，中秋節快到了，他們所做的鳳梨酥、手工餅乾、蛋黃酥都十分可口，歡迎大家去喝咖啡，也採購月餅禮盒，這會讓他們更加開心，也是給他們最大的關心及成就感。

張麗善分享被一位身心障礙洗頭妹服務的故事，她說北港有一位洗頭妹洗得好極了，她說她很喜歡美髮工作。張麗善說，希望所有有能力工作的身心障礙者都能到工作，當場責成勞工處長張世忠盡速催生一個提供洗頭服務的庇護工場。