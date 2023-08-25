因應新課綱實施，並提升全國高中設備，國教署持續推動「充實教學及實習設備計畫」，112年度投入經費近新台幣2億元，補助超過400所學校購置一般科目設備，透過逐年挹注經費，優化教學現場，滿足學生學習需求。

國教署表示，為確保全國高中都能夠享有優質教學資源，依據學校需求和申請情況進行資源分配，讓教學設備發揮最大效益。同時，為協助各校更了解計畫內容，每年度皆舉辦「充實教學及實習設備計畫」說明會，詳細說明設備申請實務運作，協助學校順利執行計畫。

國教署以彰化高商為例，提到該校購置「成人心肺復甦術操作模型」，透過實際操作模擬，且模型具備數位功能，可檢測CPR實施成效，透過藍芽連線裝置，即時回饋資訊並反饋給學生，有助於提升學習成效。

國教署指出，花蓮高中則是購置法官袍、法庭道具等公民科「模擬法庭」教學設備，讓學生扮演法官、律師、辯護人等角色，透過模擬真實的法庭環境，增強對法律的理解。海大附中購置地球科學「天球儀」，學生得以深入瞭解恆星及行星運行的規律，進而激發對宇宙的無限好奇心；師大附中生物科購置「精密顯微鏡」，運用於動植物樣本的表面觀察及生物體解剖課程，為科學教育奠定堅實基礎。

國教署指出，學校依據實際教學需要申請購置各式教學設備，可提供學生多元、豐富的互動學習體驗，激發學生的學習興趣和主動性，共同打造優質的教學與學習環境。