台南市政府為杜絕車輛被註銷牌照後仍行駛道路趴趴走，以及大量積欠違規罰鍰拒不處理，自2018年起與市警局、台南監理站、行政執行署台南分署等單位建立跨機關合作機制，迄今已查獲3124件註銷車牌車輛，以及1102件欠稅大戶的車輛；今日各單位更簽訂合作意向書，將持續擴大運用全市4000席智慧停車柱及路邊停車收費員查報機制，杜絕違規拒罰民眾的僥倖心態。

交通局長王銘德表示，交通局與台南監理站、台南執行分署今日特別簽訂合作意向書，將透過交通局建置的智慧停車柱與路邊停車收費員查報機制，於發現交通違規大戶及註銷車牌車輛時，透過Line群組即時通報，增加查獲、扣押義務人車輛的機會。

王銘德強調，跨機關合作已行之有年，從2018年起建立LINE群組橫向溝通，執行逾檢註銷車輛及欠繳稅費、罰鍰等大戶車輛查報機制，定期由監理所及行政執行署更新註銷車輛清冊，透過交通局停車收費員路邊停車開單設備PDA，建置程式自動判別列管車輛後，通報警察局及行政執行署即時前往現場舉發及拖吊扣牌，迄今年6月計舉發牌照註銷車輛3124件、欠稅大戶車輛1102件。

交通局停車營運科長陳英傑也說，為有效提升查報效能，該局特別運用智慧停車系統增訂程式判別註銷車輛，並透過LINE機器人通報機制，強化智慧化通報功能及路段覆蓋率，從2019年起設置智慧停車柱422席納入查報功能，今年已擴大至4000席。

台南執行分署指出，此次與交通監理機關簽立合作意向書，第一階段除將鎖定1415輛註銷車牌車輛外，也會針對交通違規大戶及註銷車輛義務人名下財產進行清查，加強執行。