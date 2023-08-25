莫斯科當局今天表示，俄羅斯軍隊阻撓了烏克蘭企圖透過42架無人機連夜攻擊克里米亞（Crimea）的行動。

法新社報導，俄羅斯國防部於社群平台Telegram發布貼文：「9架無人機在克里米亞共和國領土上空被摧毀。另外33架則是在到達攻擊目標前遭電子作戰壓制而墜毀。」

國防部並未表明是否受創或造成人員傷亡。

克里米亞於2014年被俄羅斯吞併，在俄烏戰爭中一直是基輔的攻擊目標，而最近幾週攻擊更加劇烈頻繁。

基輔當局再三強調要將克里米亞從俄羅斯手中奪回。

昨天，烏克蘭表示，在紀念其第二個戰時獨立日的「特別行動」中，其軍隊突襲了俄羅斯吞併的克里米亞並在當地升起國旗。

23日，基輔當局表示，烏克蘭軍隊摧毀了俄羅斯在克里米亞的S-400防空系統，並稱對俄羅斯的防空能力造成了「痛苦的打擊」。

俄羅斯還譴責烏克蘭襲擊了連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋。

克里米亞大橋由於發生多起事件，包括去年10月的大規模爆炸在內，目前處於關閉狀態。