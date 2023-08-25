終於過關啦！攸關台積電（2330）2奈米新廠投資案的「中科台中園區擴建二期都市計畫變更案」，在台電、台水保證水電無虞，且中科管理局提出協助興農高球場落實員工就業、會員球證權益等具體承諾後，台中市都市計畫委員會今（25）日決議通過都市計畫變更。

中科管理局指出，在台中市都審過關後，下一步要呈報內政部委員會通過後，再由台中市公告；隨後再進行土地協議價購的審核及協議程序，力拼明年上半年交地給台積電！

都發局說明，中科管理局為因應半導體產業發展需求，選定台中園區西側的高爾夫球場及周邊土地作為擴建範圍，並於都市計畫變更審議過程中，配合環境影響評估審查意見縮減開發範圍，陸續調整都市計畫草案內容後，今年3月13日提市都委會第138次會議審議。

前次都委會考量本案將引入高耗能產業，若以110年度台中市水電用量為基期估算，擴建一期及二期兩處園區用水及用電量，預估將占台中市整年平均每日用水量約9.21％，占台中市年平均每日用電量約38.87％，恐對台中市產生排擠效應，故基於把關市民權益及整體生態環境平衡發展的立場，請中科管理局就用水、用電、交通衝擊、事業廢棄物處理、球場員工就業權益、會員球證消費權益等事項，提出完善的因應計畫與具體承諾。

都發局表示，今日審議過程中，中科管理局提出台水、台電公司具體承諾於該擴建案開發及營運期間不排擠台中市原有用水、用電需求，並承諾督促興農公司履行協助球場員工（含桿弟）就業及維護會員球證權益的方案，且針對擴建案未來可能產生的衝擊提出具體說明，案經台中市都委會以嚴格標準審議，為確保市民權益不受影響，提出促請中科後續應單獨針對交通影響評估提出解決對策，組成交評委員會獨立審查。

另有關以綠電和再生水作為替代能源的目標下，建議應一併考量城市未來碳中和的研議評估。此外，此案建築物後續應取得綠建築標章，以利降低都市熱島效應，並應將園區旁東大路拓寬納入開發且無償捐贈市府。

都發局表示，市府後續將儘速依中科管理局修正計畫書，呈送中央都市計畫委員會審議，並將針對此重大開發投資建設案繼續嚴格把關，維護市民權益和城市永續宜居發展。