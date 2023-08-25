WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.



WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP — WWE (@WWE) August 24, 2023

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

本名羅騰達（Windham Rotunda）的WWE職業摔角手懷亞特（Bray Wyatt），25日傳出過世消息，享年36歲。知名傳奇選手、現任WWE首席執行長的Triple H證實了這一消息。

據媒體《Fightful》記者薩普（Sean Sapp）報導，親友表示懷亞特死於心臟病，他曾在今年2月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症。懷亞特出身摔角世家，已經是家族第3代，他的父親I.R.S（Irwin R. Schyster）是知名摔角手、叔叔溫丹（Barry Windham）曾與福萊爾（Ric Flair）合組團體。

羅騰達在WWE旗下節目《NXT》，起初以哈瑞斯（Husky Harris）作為擂台名，不過懷亞特這個角色才正式讓他發光發熱，角色靈感據說來自於1991年由美國男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro），在電影《恐怖角》（Cape Fear）所飾演的「瘋子」凱帝（Max Cady）。懷亞特以優秀的口才迅速上位，最終得以進入WWE主品牌《RAW》以及《SmackDown》。

懷亞特曾經贏下WWE冠軍、WWE環球冠軍2個頭銜，2021年7月傳出因心理問題遭到開除，隔年10月重新回歸賽場。懷亞特生涯最後1場比賽是今年1月的付費賽事皇家大戰（Royal Rumble），這也是自名人堂摔角選手馮克（Terry Funk）23日去世後，WWE傳出的第2起噩耗。