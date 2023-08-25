本名羅騰達（Windham Rotunda）的WWE職業摔角手懷亞特（Bray Wyatt），25日傳出過世消息，享年36歲。知名傳奇選手、現任WWE首席執行長的Triple H證實了這一消息。
據媒體《Fightful》記者薩普（Sean Sapp）報導，親友表示懷亞特死於心臟病，他曾在今年2月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症。懷亞特出身摔角世家，已經是家族第3代，他的父親I.R.S（Irwin R. Schyster）是知名摔角手、叔叔溫丹（Barry Windham）曾與福萊爾（Ric Flair）合組團體。
羅騰達在WWE旗下節目《NXT》，起初以哈瑞斯（Husky Harris）作為擂台名，不過懷亞特這個角色才正式讓他發光發熱，角色靈感據說來自於1991年由美國男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro），在電影《恐怖角》（Cape Fear）所飾演的「瘋子」凱帝（Max Cady）。懷亞特以優秀的口才迅速上位，最終得以進入WWE主品牌《RAW》以及《SmackDown》。
懷亞特曾經贏下WWE冠軍、WWE環球冠軍2個頭銜，2021年7月傳出因心理問題遭到開除，隔年10月重新回歸賽場。懷亞特生涯最後1場比賽是今年1月的付費賽事皇家大戰（Royal Rumble），這也是自名人堂摔角選手馮克（Terry Funk）23日去世後，WWE傳出的第2起噩耗。
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