宜蘭嚴選優質米競賽今天（25日）公布決選入圍名單，15位稻農入圍，農業處表示，今日公布決賽名單之後，預計9月16日舉辦人氣票選，9月28日辦理專家學者官能品評，10至11月辦理頒獎暨行銷活動。

今年宜蘭嚴選優質米競賽決選入圍名單是礁溪鄉游勝文、吳錦坤，宜蘭市劉國順，壯圍鄉藍耀毅、林金虎、張凰聿，五結鄉方福在，羅東鎮鄭聰琳、游炳煌，冬山鄉劉耀群、馬慶任，三星鄉吳炎昌、林雅儀、劉明全、簡桂賢。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣好山好水出好農產品，尤其宜蘭米品質更是好，不僅深受國內市場好評，近年來更受國際市場青睞出口外銷至日本，再再顯示宜蘭米的好品質、宜蘭稻農的技術精湛。

宜蘭縣農會理事長李竹村表示，宜蘭嚴選優質米競賽自2018年起開辦，迄今已邁入第6年，總獎金高達60萬元，每年以最嚴謹檢驗機制選出蘭陽平原的年度最佳好米。

今年度共有10個鄉鎮市農會、46位農友報名參賽，自5月起經過一連串考驗及篩選，包含第一階段田間檢查、第二階段2次381項農藥殘留檢驗、第三階段SGS稻穀DNA鑑定與多重規格性狀分析，有7個鄉鎮市、15位稻農取得冠軍門票，進入決賽階段。

縣府農業處表示，為了讓全國消費者認識宜蘭縣最優質的稻農，並傳遞農民守護環境與食品安全的心意，今年宜蘭縣政府及縣農會首次為入圍農友拍攝個人宣傳照，並側拍一部宣傳短片，讓農友在鏡頭前暢談種田的辛苦與喜悅。