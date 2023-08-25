金酒大手筆提供總獎勵高達35萬元的敘獎獎項，3人接力組第1名隊伍更可抱回10萬元的等值酒品。(于家麒攝)

5.8公里3人接力挑戰組的前10名均可獲得獨特的「雷雕獎盃」乙座。(于家麒攝)

金酒董事長謝世傑宣告最具特色的以「酒」接力賽將於11月19日開跑。(于家麒攝)

3人接力賽不只考驗選手跑步的耐力，還能在交棒前來個微品酒的交棒儀式感。(于家麒攝)

5.8公里3人接力組在完賽後的獎牌，可拼組出一個代表順利完賽祝福的圓圓滿滿。(于家麒攝)

「第一屆金酒杯路跑．接力賽」不只有獨特的賽制、參賽獎品也很豐富。(于家麒攝)

兩組別選手完賽後，每位還可獲得金酒特別打造的限量行軍酒乙瓶。(于家麒攝)

金酒董事長謝世傑(左)號召組隊，當場3人抽籤決定棒次，自己抽中第一棒、總經理丁丞康(中)第二棒，副總黃海山(右)則抽中最硬的第三棒。(于家麒攝)

名揚國際的金酒公司在歡慶建廠70＋1周年推出「第一屆金酒杯路跑．接力賽」，今(25)日上午由董事長謝世傑主持活動發布會，正式宣告這項於金門首創最具特色的以「酒」接力路跑賽將於11月19日從金酒金寧廠正式開跑；為鼓勵民眾組隊參賽，金酒更大手筆提供總獎勵高達35萬元的敘獎獎項，歡迎大家組隊到金門挑戰，8月28日中午12點準時開放網路報名，3.8K獨樂組限額2000名、5.8K接力組限額1000人，名額有限，手刀要快！

金酒指出，金門首創的「第一屆金酒杯路跑．接力賽」規畫了單人就能輕鬆挑戰的3.8公里獨樂組，以及必須揪團3人組隊參賽的5.8公里接力組(限年滿18歲跑者)，兩組路線都用心的將金門特色景點納入賽道的一部份。除了將尚義機場飛機起降最佳觀賞位置規畫為3.8公里獨樂組折返點外，5.8公里接力組更將金門部隊訓練操課的中心教練場，以及擁有金門最具人氣白色沙灘的后湖海濱公園，分別規畫為第二棒與第三棒的接力點，而起、終點則一律設定於金門酒廠金寧廠內。

金酒表示，除了賽道的規畫極具特色外，就連賽事參與過程都將給足選手難忘的體驗。5.8公里3人接力組，每一棒在完成負責的挑戰路線準備接給下一棒之前，必須先拿起桌上甫於今年7月才上市的《精釀8度金門啤酒》，喝下一口才可過關再將接力信物順利交給下一棒繼續挑戰，每隊3位隊員依序完成挑戰過程(第一棒需跑1.4公里、第二棒1.8公里、第三棒2.6公里)，包括跑步與暢飲皆計入挑戰計時，不只考驗選手跑步的耐力，還能在交棒前來個微品酒的交棒儀式感，也更同步考驗3位隊員間的絕佳默契。

金酒董事長謝世傑說，金門酒廠首度舉辦這場接力賽事，不但給足了看點，更給足了選手滿滿的誠意。5.8公里3人接力挑戰組的敘獎獎勵更是全台接力賽事累計總獎勵之最，前10名隊伍累計總獎勵高達35萬，並均可獲得獨特的「雷雕獎盃」乙座，而第1名隊伍更可抱回10萬元的等值酒品，勢必將為組隊選手帶來一場精彩絕倫的賽事。

謝世傑補充說，參賽選手最重視、也是每每完賽後在個人社群必曬的完賽獎牌設計也是用盡巧思。5.8公里3人接力組在完賽後所獲得的獎牌，將可拼組出一個代表順利完賽祝福的圓圓滿滿；同時於賽後，金酒更貼心規畫了豐富的賽後嘉年華，要讓完賽後還意猶未盡的隊友們獲得最盛情的款待，留下最難忘的賽事體驗。

令人期待又豐富滿點的賽事內容，也讓金酒公司董事長謝世傑鼓勵同仁們號召組隊，他自己身先士卒，與總經理丁丞康、副總經理黃海山首先組隊，當場3人也抽籤決定棒次，謝世傑抽中第一棒、丁丞康第二棒，黃海山則抽中籤王最硬的第三棒，並要隊員們趕快動起來討論3人挑戰完賽的最佳戰術。

金酒強調，「第一屆金酒杯路跑．接力賽」不只有獨特賽制、豐富獎勵，各組別的報名物資也相當具有看頭，3.8公里獨樂組，除了提供賽事限量紀念跑衣外，還可獲得旅行毛巾；而5.8公里接力組的選手贈送的則是運動跑步最實用的運動腰包與運動毛巾。不只有如此，兩組別選手完賽後，每位還可獲得金門酒廠特別為本場賽事打造的限量行軍酒乙瓶。

金酒說明，活動將於8月28日中午12點整正式開放網路報名，3.8公里獨樂組限額2000名，每人酌收報名費新台幣380元；5.8K接力組限額1000人，每人報名費新台幣580元，名額有限！趕快揪好你的隊友完成組隊，時間一到就等按下報名鍵，手刀要快！金門酒廠歡迎大家共同參與挑戰！報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/5781。

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