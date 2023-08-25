被譽為「下一位奈良美智」的日本治癒系藝術家小泉悟，以一系列身穿動物裝的孩童木雕作品聞名，近日他在台灣的首次個展《Portraits 100 Years On》則是展現了藝術家對於100年後「未來人類」的無限想像。

小泉悟1983年生於宮崎縣，畢業於沖繩縣立藝術大學造型藝術研究所，他於2010年發展了一系列著動物裝的孩子木雕，穿著動物外衣的孩子們，眼神中卻帶著一絲迷惘與孤獨。在可愛的外表下，小泉悟描繪的是每個人內心中的孤獨，也被視為治癒系創作者。其動物人─羚羊木雕曾在台灣的拍賣以360萬台幣成交。

小泉悟表示自己的靈感源自生命的不斷變化。他的作品融合多樣的生命形式，以海洋生物和人物為主軸，將其完美地結合，捕捉了適應和韌性的本質。不僅在藝術層面受到關注，更因其可愛溫暖的表現方式，吸引一般觀眾喜愛。

小泉悟今年也與迪士尼合作，以迪士尼與皮克斯經典角色為靈感，創作了三眼怪、熊抱哥、妙妙貓、跳跳虎、小豬、史迪奇、䓫䓫與蒂蒂裝的孩童木雕系列。而此次《Portraits 100 Years On》展，他透過筆觸和想像力，引領觀者跨過當下，想像一個對每個人都充滿機遇和可能的未來世界，喚起人們對團結和相互聯繫的感知，反思自己在未來的角色。

也趣藝廊指出，小泉悟的創作不僅是療癒，對自然界和人類思緒有著深刻的理解，他的作品經常探索這兩個領域的交匯處，其引人深思和創新的內涵，如此濃密的洞察力才是全球大熱的原因。