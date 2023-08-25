一名50歲男子為B型肝炎帶原者，長期追蹤肝功能，均控制良好，但4個月前肝癌指數突然升高，之後電腦斷層發現有顆6公分腫瘤，後來男子改採民俗療法一段時間，竟演變為猛爆性肝炎，送急診時發現，肝癌腫瘤已變成10公分。醫師表示，B肝帶原者務必定期追蹤，且勿隨便嘗試來路不明的治療方式。

外科醫師陳榮堅在其臉書表示，上述男子很早就知道自己是B肝帶原者，長期追蹤肝功能，原本肝癌指數都正常，但4個多月前肝癌指數上升，當時曾做腹部超音波檢查，都未發現肝臟有腫瘤。隔了2個月後再次檢查，肝癌指數又變得更高，但是超音波檢查仍未發現腫瘤，所以男子改做電腦斷層，赫然發現肝臟有一個約6公分的肝癌，因為界線不清楚，所以超音波檢查未能發現。

男子得知罹患肝癌後悲傷地告訴親友，有位朋友認為，男子長期看西醫，B型炎都未能治癒、現在又長腫瘤，於是介紹男子一個民俗療法。男子嘗試該民俗療法一段時間後，竟變成死亡率達8成的猛爆性肝炎，被送來急診，並安排肝癌手術。

陳榮堅表示，在幫男子開刀切除肝癌腫瘤時，他發現男子肝臟表面已坑坑疤疤，若未來不能控制好，肝癌發生機率很高。他提醒，B型肝炎帶原者真的需要一輩子保持警覺、定期追蹤，也不要隨便嘗試來路不明的治療方法，否則容易發生猛爆性肝炎，且錯失肝癌的黃金治療期。