新竹縣私立義民中學違法解僱教師爭議案雖已順利落幕，但全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)今(25)日依舊召開記者會批評教育部，對於此案的消極不作為，把私校當成塑膠、紙老虎。國教署回應，將依《私立學校法》進行調查了解，董事會若違反法令或捐助章程而影響校務運作，最重可聲請法院解除董事長一職或解散董事會。

全教總理事長侯俊良表示，針對此案，教育部與國教署似乎只會再三行文，如此這般消極以對的態度，只會讓校方更加心存幻想，也被私校認為政府是「塑膠、紙老虎」，且被犧牲的是師生與家長的權益，呼籲教育部積極作為，全面徹查有問題的私校聘約。

國教署說明，《私立學校法》第25條第1項規定，董事會、董事長、董事違反法令或捐助章程，致影響學校法人、所設私立學校校務之正常運作者，應命其限期改善，屆期未改善或改善無效者，經徵詢私立學校諮詢會意見後，可聲請法院解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務。因此如果董事會違反法令或捐助章程，而影響校務運作，屆期未改善或改善無效，教育部會嚴正依法辦理。

國教署指出，義民中學必須在國教署規定的期限内，改善教師聘任及薪資支付等事宜，國教署會持續關注學校後續聘約協商程序及內容，並督導學校注意聘約內容勿牴觸法律強制規定。

對於部分私校打折學術研究費還有教師聘約修訂程序等疑慮，國教署強調，學校應依〈高級中等教育法及教師待遇條例〉等相關規定，經協商程序，提校務會議討論通過，國教署將再通函各私立高級中等學校確實查核學校相關規章、聘約訂定程序及內容，應符合相關法令規定，以維護教師權益。