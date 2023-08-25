馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然美國央行於去年啟動「鷹式升息」，外界擔憂利率上升過快會破壞金融與房地產市場穩定，但截至去年底為止，多數國家不良貸款率呈現微幅下滑，顯示銀行壞賬並未因利息而上升，其中又以台灣表現最為傑出，不良貸款率為全球最低，透露出台灣銀行放款品質極為良好、房市也很穩定。

全球25個主要國家全體銀行2022年底的不良貸款率中，表現相對差的國家為泰國、巴西、印尼等三國逾2%以上,西班牙、義大利逾3%以上，另俄羅斯、阿聯酋與印度則高達6%至7%多不等。烏克蘭因俄烏戰爭的緣故，導致許多民眾逃離國境、或者不幸喪生，不良貸款率驟升至38.1%。

何世昌指出，烏克蘭雖然遭遇戰火導致不良貸款率狂飆，但因戰爭爆發後大量住房毀壞、物資短缺，以及CPI年增率高達約25%，全國房價不跌反漲，去年Q4全國房價平均漲幅約16.7%，又以戰火較少的西部各州房價漲幅最大，完全巔覆外界的印象。

何世昌進一步指出，雖然近來爛尾樓、建商倒閉議題發酵，但與其他國家相比，台灣爆雷的機率相對低許多，購屋族只要慎選建商與代銷，就能一圓成家夢。其次，若與美國比較，美國去年底住宅貸款違約率約1.78%，台灣卻僅約0.07%，顯示台灣房市與金融業體系相對穩健，爆發危機的機率微乎其微。