新漢智能透過自行開發的iAT2000雲端智慧化監控系統，基於微服務架構及數據湖(Data Lake)的概念下打造出「NexDATA企業地端型數據中台」，以雲原生架構讓數據產品的開發變得敏捷並符合現代化IT系統架構，企業可依業務成長自由擴充或延伸改採混和雲服務，為一套現代化、高效能性的應用程序數據平台。

這套地端型數據中台可整合各種異質數據源，達到數據共享和資料協作，開發出SaaS(Software as a Service)的應用，進一步在製造過程當中為企業提供產品履歷、以及產品碳足跡履歷之雙履歷認證服務，創造出可貴的數據資產；而其所具備的實時洞察、決策信息和可視化應用的特性，更支持了企業進行數位化、智慧化管理，成功幫助企業邁向數位轉型。

新漢智能總經理林弘洲表示，在工業自動化進程中，台灣現階段做硬體技術的業者眾多，但要能做到和IT對接困難度仍高，而整合IT與OT即是新漢智能具備的核心競爭力，這次推出的雙履歷認證產品碳盤查系統其一大重點便是能做到產品生產履歷追溯(Traceability)，運用機連網結合新漢智能自行開發的NexDATA，提供產品生產履歷。其二則是透過NexDATA企業地端型數據中台結合資誠的國際認證系統，形成高信賴度以及高即時性的生產碳排追蹤系統，企業除了能輕易地符合ISO14067規範取得產品碳足跡認證之外，其即時可視化的呈現更能協助同仁發現關鍵碳排活動並進一步擬定減碳計畫。

目前市面上可追蹤碳足跡之服務多為針對單一數據，難以做到個別產品碳排量監測，面對減碳對策時無從下手，而新漢智能這套系統能夠清楚地顯示個別產品碳排量前後月比較、並追蹤逐年生產趨勢，讓減碳更有目標性及目的性。