上個月，愛德萬測試因最新財報難看，投資評等毫不留情地遭分析師調降，不過由於股價還是在高檔位置，故市值跟美國NVIDIA差不多，預期未來的本益比也趨近。

因NVIDIA上季季報重寫新高紀錄，營收較去年同期多一倍，獲利也跟著水漲船高。不過，股價並沒有同步大漲之下，預估本益比從五月的60倍以上，現在只剩下35倍。

2023年至今，無論對NVIDIA還是愛德萬測試來說，都是股價豐收年，因為愛德萬測試飆升兩倍多，NVIDIA至少狂噴三倍以上。彭博社指出，愛德萬測試供應NVIDIA的設備，其實僅占這家日本科技業者全球銷售量不到1%而已。

在愛德萬測試看得到卻吃不到，NVIDIA人工智慧AI業務龐大的營收下，日本股票投顧公司Asymmetric Advisors認為，深入了解後發現，愛德萬測試股價已高出基本面太多，然後再看看上季財報，說愛德萬測試屬於AI概念股的話，實在是有些言過其實了。