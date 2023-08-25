南韓經濟表現持續低迷，數據資料顯示，南韓國內生產毛額（GDP）去年大幅縮水8％，創下全球金融海嘯以來最大跌幅，值得關注的是，南韓就業人數增幅已連續四季遞減，而且60多歲高年齡層變成就業主力，是經濟衰退的一大警訊。

根據韓聯社報導，南韓國家統計局公布2023年第一季就業人數為2021萬人，比2022年同期增加45.7萬人，創下2021年第四季以來最低增幅，當時僅增加37.6萬人。

從2022年第二季以來，南韓就業人數增幅已連續四季遞減。雪上加霜的是，少子化的趨勢難以逆轉，勞動人口結構因此受影響，南韓銀髮族已成為新興就業大軍，勞動市場高齡化越趨明顯。

觀察南韓就業勞工年齡分布，第一季整體就業人數顯示，60歲以上就業者增加30.5萬人，是所有年齡層中增幅最大，代表南韓勞動力人口持續偏向高齡者；50至59歲就業者增加14.1萬人；30至39歲及40至49歲就業者，僅分別增加3.8萬人、3.5萬人；20至29歲就業者則減少6.1萬人，連兩季下滑。

南韓人口危機日益嚴峻，南韓統計廳統計顯示，2022年新生兒數僅24.9萬，總生育率0.78創歷年新低，南韓首都首爾總生育率僅0.59為全國最低。