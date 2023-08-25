本月初北部發生福氏內格里阿米巴原蟲致死案，個案生前曾去過新北市某室內親水設施，疾病管制署22日指1件「地下室積水」檢體為陽性，但該檢體並非親水設施用水，民眾無暴露接觸風險。新北市衛生局日前已完成該親水設施複查作業，待水質檢測結果合格後，即可復業。據了解，檢驗結果預計一周後出爐。
該業者自9日預防性停業迄今，23日主動聯繫衛生局，希望衛生局能盡快排定複查時間，讓他們能早日復業。
本月初北部發生福氏內格里阿米巴原蟲致死案，個案生前曾去過新北市某室內親水設施，疾病管制署22日指1件「地下室積水」檢體為陽性，但該檢體並非親水設施用水，民眾無暴露接觸風險。新北市衛生局日前已完成該親水設施複查作業，待水質檢測結果合格後，即可復業。據了解，檢驗結果預計一周後出爐。
該業者自9日預防性停業迄今，23日主動聯繫衛生局，希望衛生局能盡快排定複查時間，讓他們能早日復業。
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