該部由玩具大廠美泰兒（Mattel）與華納兄弟（Warner Bros. Discovery）合作、葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的芭比真人版電影一上映就席捲全球，在本月稍早已超越《神力女超人》、榮登史上最賣座女性導演作品，全球累計票房突破13億美元。
如今《芭比》已朝向今年全球最熱賣電影的目標前進，逐漸逼近《超級瑪利歐兄弟電影版》總票房水準，後者自今年4月上映以來，在全球吸金達13.5億美元。
由華納兄弟出品的電影《芭比》（Barbie）在美加票房截至23日止已上看5.754億美元，成為今年北美年度票房冠軍，超越環球影業的《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie）先前締造的5.74億美元紀錄。
該部由玩具大廠美泰兒（Mattel）與華納兄弟（Warner Bros. Discovery）合作、葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的芭比真人版電影一上映就席捲全球，在本月稍早已超越《神力女超人》、榮登史上最賣座女性導演作品，全球累計票房突破13億美元。
如今《芭比》已朝向今年全球最熱賣電影的目標前進，逐漸逼近《超級瑪利歐兄弟電影版》總票房水準，後者自今年4月上映以來，在全球吸金達13.5億美元。
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