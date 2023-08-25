該部由玩具大廠美泰兒（Mattel）與華納兄弟（Warner Bros. Discovery）合作、葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的芭比真人版電影一上映就席捲全球，在本月稍早已超越《神力女超人》、榮登史上最賣座女性導演作品，全球累計票房突破13億美元。

如今《芭比》已朝向今年全球最熱賣電影的目標前進，逐漸逼近《超級瑪利歐兄弟電影版》總票房水準，後者自今年4月上映以來，在全球吸金達13.5億美元。