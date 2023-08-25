日本的職人精神與匠人工藝，向來是CITIZEN腕表的品牌特色。今年全新登場的腕表，將日本傳統工藝「砂子蒔」 (Sunago – maki)、傳統「市松紋」（Ichimatsu）融入表盤設計當中，為腕表更添東方風情與時尚品味。

CITIZEN於1995年於長野縣飯田市成立「南信州高級表工作室」，並推出融入日本工匠技藝的腕表作品，將充滿東方禪風與五感美學的匠人精神注入腕表設計當中，深受藏家的喜愛。

The CITIZEN箔金羽鷹限量款高精準光動能萬年曆，表盤採用日式傳統技藝「砂子筒灑金」 (Sunago – maki)，台灣限量8只，12萬8000元。（CITIZEN提供

今年CITIZEN成功研發全新機械機芯Cal.0210，專業技術再升級，其中一款The CITIZEN箔金羽鷹限量款高精準光動能萬年曆腕表，融入日本逾4百年的傳統工藝「砂子筒灑金」 (Sunago -maki)，將日本金澤金箔透過砂子筒網目的粗細及灑金箔技法，一筆一筆將金箔錯落於染成墨黑色的土佐和紙上，重現如星斗般閃耀的金礦原石意象。

CITIZEN Series 8系列抗磁雙色表圈腕表，表盤融入「市松紋」（Ichimatsu）棋盤格圖案，5萬4800元。（CITIZEN提供）

另CITIZEN Series 8系列抗磁機械腕表，除了雙色表圈的設計之外，表盤融入「市松紋」（Ichimatsu）模盤格圖案，猶如都會群

樓在夜晚時的點點燈光，其中有一款880抗磁機械腕表限定款腕表，表殼和表帶選用香檳金與粉紅金，詮釋日本秋季楓紅夕照之美，表盤上的搥紋為夕陽下草原在風吹下的波浪美景。