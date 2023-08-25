高雄市李姓男子欠下3萬元陪酒錢，昨天晚間和酒店業者2名代表相約至左營區一家汽車旅館談判和解，李找來王姓友人見證，王進旅館時因被阻攔，竟嗆說自己是仁武分局偵查隊，但卻又拿不出證件，店家只好報警，左營分局員警抵達後，經查王是旗山分局退休員警，因店家不追究，最後讓雙方離去。

左營分局昨天深夜11時，接獲轄內一間汽車旅館有疑似假刑警欲進入訪友，警方趕到現場處理，經了解，全案因酒店代表31歲李男、41歲張女及欠下陪酒錢的37歲李男相約至汽車旅館商談陪酒金債務問題，協議以新台幣3萬元和解。

3人進入房屋談論時，欠錢的李男臨時找來1位王姓退休員警見證和解過程，王姓退休員警到場後欲直接闖入指定的房號，遭到櫃檯人員阻攔，因而起口角，王當下嗆自己是仁武分局偵查隊員警，孰料櫃檯人員要求檢視證件王他卻拿不出證明，隨即報案請警方到場處理。

左營警分局獲報後趕抵現場，經查王男身分，發現他3年前已從旗山分局偵查隊退休，是離職的學長，由於店家後來表示不願追究，警方登記王男等人身分，同時也經當事人同意後上樓查看，在置物台上發現一小包白色粉末，經將在場人員全數帶回調查後，二級毒品安非他命為31歲李男所持有，全案遂依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

左營分局表示，王男貪圖一時方便，誇言在職員警企圖取得便利，結果遭旅館櫃台人員報警到場查證，王民尚未行使職權，否則疑涉犯刑法第158條「冒充公務員而行使其職權者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金」，遭警方法辦，提醒民眾切勿以身試法。