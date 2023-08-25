網傳民眾黨主席柯文哲砲轟副總統賴清德訪美錄音檔，民眾黨認為是遭人偽造，向調查局檢舉，調查局25日表示，經調查局以深偽（Deepfake）檢測工具軟體鑑別，判定柯P錄音檔內容遭偽造之可能性極高，已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。本案成為2024年總統大選期間，檢調偵辦的首起「深偽」技術製作的選舉假訊息案件。

調查局表示，本案經台北市調查處受理檢舉後，經過以深偽檢測工具軟體鑑別，判定民眾黨檢舉所提出之錄音檔內容，具深度偽造之可能性極高，目前已報請台北地檢署檢察署檢察官指揮偵辦，並積極循線調查中。

調查局表示，2024年總統及立委選舉在即，調查局將全力貫徹政府維護選舉公平、公正之決心，加強查察及蒐證，如發現任何企圖以假訊息妨害選舉，將迅速查處、溯源追查，並將判別結果對外揭露，如涉有不法，定依法究辦，以維護公平乾淨的選舉環境。

本案緣於部分媒體8月16日晚間收到1封以「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」為題的神祕信函，內文寫下「轉寄8月第一周民眾黨內部會議中柯文哲主席的部分錄音給您，內容是對賴清德副總統訪美的批評，提到故意延期BTA簽訂、公款聘用支持者演員等，並稱後續將對媒體提供相關證據」

信件並附上58秒音檔，音檔聲音近似柯文哲，卻語調詭異、前後文不通順，當中提及「賴清德去美國面試」、「BTA」、「內湖社宅」議題，並稱「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大，這沒有辦法，公家錢多，我也不相信、不可思議，媒體記者都不知道？」

柯競辦除澄清並非柯的聲音外，民眾黨發言人李頂立17日代表民眾黨赴台北市調處中山站檢舉，希望盡速查明誰散布假訊息。調查局已立案調查。