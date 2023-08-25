有長者繳了30多萬元留下整桶收據，最後卻只拿回不到2千元（縣議員賴清美提供／孫英哲彰化傳真）

天理何在？彰化縣和美老人會2020年驚傳破產，許多長者向該會繳了一輩子的錢，到死也領不到，經清算，該會積欠2716名會員共約7.5億元，該會資產經法院變賣後僅有約438萬元，將於下周陸續發放會員債權人。有會員得知消息無奈表示，他繳了30萬元會費，算算只能拿回約1800元，讓人如何接受！

「真的會含恨而死！」彰化縣議員賴清美指出，當時和美老人會的會員繳錢就是在繳棺材本，很多老人家已80幾歲了，還在做資源回收，一分一毫省吃儉用來繳錢，就是期盼日後往生後，可以有一筆喪葬費用，不會連累子女，結果老人會說倒就倒，這些老人家該怎麼辦，真是情何以堪。

賴清美表示，當初老人家誤以為老人會是政府辦的，才會那麼信任，繳錢規則為有1名會員往生，其他會員就繳100元，如果當月有3人往生就繳300元，而往生者則是依年資領喪葬互助金，有位阿嬤繳了約30萬元，老人會破產後，下周雖要還錢了，但算一算分不到2000元，阿嬤滿臉愁容抱著裝滿繳費收據桶子，欲哭無淚。

和美鎮長林庚壬說，彰化地院選定律師何崇民擔任和美老人會破產管理人，並將於下周在原和美老人會分配債權金，因為人數超過2700人，將分成3天發放。據他了解，最多繳了30萬的會員約可領回2000元，不少人則大約只能領回幾百元，如果沒有來領的話，將依法提存。

他表示，他有聽到一些老人家在抱怨，他們繳了一堆錢，如今卻只拿回來幾百元，如果住的地方比較遠，還得搭車來領，可能領到的錢還不夠付車資。

律師何崇民在源道法律事務所臉書貼出公告指出，和美老人會的所有權為鎮公所所有，館內部辦公與運動設施已完成拍賣，扣除員工勞保費、水電費、中華電信等費用，現金有34萬多元，定存金額約403萬多元，合計共438萬多元，經法院酌定破產管理人費用後就製作分配表，將於8月29日、31日及9月1日等3天在原老人會分配債權金給2716人。