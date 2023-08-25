民進黨立委賴品妤昨（24）日出席醫藥記者會，會後被中天記者追問父親賴勁麟相關議題時不慎摔倒，卻反控中天記者推她，中天後來曝光現場還原影反擊該記者未推人。事實上賴品妤近日已因雲豹能源爭議陷風暴，明年立委連任之路是否順利引發關注。一項最新網路投票則顯示，有60%認為其「不會連任，選民眼睛是雪亮的」。

Youtube頻道《中時新聞網》今（25）日發起網路民調，針對「賴品妤近來爭議話題多，你看好她能連任立委嗎？」，截至下午2點45分總計有超過30000人參與。有27%民眾認為「會連任，不能小看民進黨」、高達60%的參與者則表態「不會連任，選民眼睛是雪亮的」，剩下選項中「難以判斷」占6%、「不認識賴品妤」占7%。

對於賴品妤是否能連任，網友紛紛留言「繼續討論她家的綠能她就不會連任，她只是想轉移綠能的焦點」、「我們要讓廖先翔高票當選，下架綠能小公主」、「下架民退黨靠她了」、「再讓他當選立委，還得了，臺灣要被塔綠班掏空」、「下台」。

此外，也有民眾怒轟「開局領先百億，對面怎麽玩」、「綠能你不能，被鬼推一定倒」、「這些人都已經不是民意代表了，是黨意代表，政黨利益大於國家利益，真是可悲」。