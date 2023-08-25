光田醫院營養室主任林淑雯指出，營養不良成為癌症病患最常見的問題之一，尤其治療後期和康復期愈發嚴重。（光田醫院提供／潘虹恩台中傳真）

癌後照顧營養補充扮演重要角色，然而患者出院後的營養銜接時常出現問題，更有研究指出，臨床中每5人就有1個癌症患者因營養不良死亡，光田綜合醫院日前推出一站式營養諮詢，提供諮詢外也可直接訂購營養品，助病患改善營養問題更便利。

光田醫院營養室主任林淑雯指出，癌症治療中腫瘤細胞不斷增殖以及放療、化療等治療，會導致患者出現噁心、嘔吐、口腔潰瘍、食欲不振等副作用，影響病患無法正常進食或飲食不足，讓營養不良成為癌症病患最常見的問題之一，尤其治療後期和康復期愈發嚴重。

林淑雯說，曾有癌症病患因過瘦想提升體重，自行依循攝取「高蛋白」方向選擇營養品，卻過度依賴高蛋白粉忽略整體熱量和營養均衡；國外研究顯示，約8成癌症病患曾有營養失調的問題，進而被迫中止治療或降低用藥劑量，使治療效果大打折扣，甚至臨床中每5人就有1個癌症患者是死於營養不良而非癌症本身。

光田醫院日前推出營養品一站式服務，病患出院前營養師會將適合患者的營養品項目、食品清單與營養資訊提供給家屬或患者，利用血檢報告、醫師建議、疾病別評估病患身體缺乏的營養素，並找出符合的營養品；家屬也可以直接預定、付款和領貨，省去東奔西跑的困擾。

光田醫院指出，一站式營養諮詢服務經過測式修正後正式上路約3個月，每個月服務人次皆破百，相較過去同期50至60人次成長約1倍，希望協助癌症病患在返家後能夠獲得良好的營養支持。